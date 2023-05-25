У Рівному відкрили великий логістичний комплекс, збудований під час війни

У Рівному відкрили перший в області логістичний комплекс класу B+, будівництво якого розпочалося у липні минулого року. Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Загальна площа складських приміщень - понад 2500 кв. м та 500 кв. м - офісних приміщень.

Інвестор комплексу - місцевий підприємець Олександр Оверчук, який також інвестував у ТРЦ "Злата Плаза" у Рівному.

"Логістичний комплекс - це про внутрішні інвестиції під час війни. Його почали будувати у липні 2022 року, а вже сьогодні об'єкт повністю закінчено. За наявності таких площ сюди зайде не лише місцевий бізнес, а й міжнародні компанії та підприємства, що втратили свої склади на прифронтових територіях. Ба більше, це про нові робочі місця та додаткові податки до місцевого бюджету", - прокоментував голова Рівненської ОВА.

Як раніше розповів Оверчук у коментарі виданню RAU, його компанія у 2022 році планувала реалізувати декілька проєктів, але війна суттєво скоригувала дії.

"На початку воєнної агресії Росії проти України всі інвестиції були припинені, але згодом вирішили відновити інвестиції та розпочали роботи з будівництва другої черги логістичного комплексу", - уточнював інвестор.

За його словами, додаткові складські площі мають допомогти компаніям, які потребують релокації, адже склад категорії B+ у Рівному орендувати значно дешевше, ніж у Києві чи Львові.