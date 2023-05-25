Фінансові новини
- |
- 25.05.23
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Рівному відкрили великий логістичний комплекс, збудований під час війни
У Рівному відкрили перший в області логістичний комплекс класу B+, будівництво якого розпочалося у липні минулого року. Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Загальна площа складських приміщень - понад 2500 кв. м та 500 кв. м - офісних приміщень.
"Логістичний комплекс - це про внутрішні інвестиції під час війни. Його почали будувати у липні 2022 року, а вже сьогодні об'єкт повністю закінчено. За наявності таких площ сюди зайде не лише місцевий бізнес, а й міжнародні компанії та підприємства, що втратили свої склади на прифронтових територіях. Ба більше, це про нові робочі місця та додаткові податки до місцевого бюджету", - прокоментував голова Рівненської ОВА.
Як раніше розповів Оверчук у коментарі виданню RAU, його компанія у 2022 році планувала реалізувати декілька проєктів, але війна суттєво скоригувала дії.
"На початку воєнної агресії Росії проти України всі інвестиції були припинені, але згодом вирішили відновити інвестиції та розпочали роботи з будівництва другої черги логістичного комплексу", - уточнював інвестор.
За його словами, додаткові складські площі мають допомогти компаніям, які потребують релокації, адже склад категорії B+ у Рівному орендувати значно дешевше, ніж у Києві чи Львові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«єВідновлення»: як рахуватимуть вартість відновлення житла
|Великий бізнес у квітні задекларував до сплати понад 8 мільярдів ПДВ
|У Рівному відкрили великий логістичний комплекс, збудований під час війни
|Більшість українців незадоволені своїм доходом: одержують менш як 20 000 грн на місяць — опитування
|Близько 15 міжнародних компаній погодилися відкривати виробництва у технопарку в Ірпені
|Українці активніше купують товари не першої необхідності - «Епіцентр»
Бізнес
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом