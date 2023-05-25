Близько 15 міжнародних компаній погодилися відкривати виробництва у технопарку в Ірпені

Уже близько 15 компаній з Польщі, Австрії, Німеччини погодилися відкривати свої виробництва у майбутньому технопарку в Ірпені. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що однією з цих структур є велика компанія Ecosoft, яка хоче розширити свої виробничі потужності. Крім того, до повномасштабного вторгнення РФ міська влада спілкувалася з Philips щодо будівництва у місті їхнього виробництва. Також влада Ірпеня пропонуватиме відкритися у технопарку компанії Ajax, яка спеціалізується на виробництві сигналізацій.

Мер повідомив, що вже є проєкт-презентація технопарку, який далі планується погоджувати з керівництвом держави.

"Ми допоможемо компаніям та підприємствам з комунікаціями, з дозвільною документацією. Поки вони будуватимуться, ми їх звільнимо від сплати за землю. Тільки так ми можемо привабити бізнес", - наголосив Маркушин.

Крім того, він пояснив, що кожна компанія робить це власним коштом, а міська влада надає землю в довгострокову оренду.

"Можливо, вони захочуть викуповувати її у власність. Можливо, це буде постійне користування. Різні моменти можуть бути, але це дуже потужно - дати цю можливість побудуватися і відкритися. А для міста це важливо, бо будуть підприємства, робочі місця і сплата ПДФО", - зазначив міський голова.

Технопарк буде розташований на державній землі одразу біля трьох головних шляхів - Варшавської, Житомирської та Новоірпінської трас. Для реалізації проєкту місто планує виділити 350 гектарів землі державного значення між Ірпенем та селом Михайлівка-Рубежівка. Окрім виробничих потужностей, на території технопарку планують збудувати офісний центр, магазини, майданчик для гелікоптерів та житло для тих, хто там працюватиме.