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Українці активніше купують товари не першої необхідності - «Епіцентр»
15:41 25.05.2023 |
На другий рік повномасштабної війни українці поступово адаптуються до її реалій і починають активніше купувати товари не першої необхідності, йдеться в аналітичному звіті компанії "Епіцентр".
"Зараз споживання кардинально відрізняється від того, що було раніше. Навіть в регіонах, близьких до лінії фронту, українці почали частіше купувати будівельні та оздолювальні матеріали (газобетон, сухі будівельні суміші, OSB-плити, гіпсокартон, керамічну плитку, шпалери, фарби). Також ми спостерігаємо зростання попиту на побутову техніку та електроніку, наприклад, кавомашини, бойлери, холодильники та пральні машини. Це свідчить про те, що люди звикають до ситуації в країні, з оптимізмом дивляться у майбутнє і починають споживати речі, які забезпечують їм комфорт", - цитує пресслужба в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитра Танька.
Згідно з даними аналітики, у квітні в мережі "Епіцентр" спостерігалося значне зростання продажу ігрових консолей Playstation 5. Однак цей сплеск насамперед пояснюють тимчасовою відсутністю цього товару в Україні та фактором відкладеного попиту.
У травні в сегменті онлайн-продажу на лідерські позиції за темпами зростання обсягів реалізації вирвалися засоби проти комарів. Їхні продажі в інтернет-магазині epicentrk.ua зросли більш ніж у 10 разів. Це пов'язано не лише із сезонним зростанням кількості комах, а й із масовою закупівлею цього товару для українських військових, які страждають від комариних укусів, перебуваючи на бойових позиціях.
Крім того, у травні спостерігається значне зростання й інших товарних категорій, пов'язаних із настанням садово-дачного сезону, наприклад, шлангів для поливу, гамаків, мотокіс, наметів, кондиціонерів, басейнів, шезлонгів і садових столів.
В "Епіцентрі" також прогнозують зростання продажу будматеріалів влітку. Це буде зумовлено як настанням традиційного високого будівельного сезону, так і активізацією проєктів відновлення країни.
ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.
Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи із виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation та "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода" та логістичні потужності.
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.
Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).
"Епіцентр" є одним із найбільших платників податків і національних інвесторів України. Інвестиційний план групи компаній на 2023-2025 роки передбачає вливання в українську економіку до $1,9 млрд.
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