Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці активніше купують товари не першої необхідності - «Епіцентр»

15:41 25.05.2023 |

Економіка

 

На другий рік повномасштабної війни українці поступово адаптуються до її реалій і починають активніше купувати товари не першої необхідності, йдеться в аналітичному звіті компанії "Епіцентр".

"Зараз споживання кардинально відрізняється від того, що було раніше. Навіть в регіонах, близьких до лінії фронту, українці почали частіше купувати будівельні та оздолювальні матеріали (газобетон, сухі будівельні суміші, OSB-плити, гіпсокартон, керамічну плитку, шпалери, фарби). Також ми спостерігаємо зростання попиту на побутову техніку та електроніку, наприклад, кавомашини, бойлери, холодильники та пральні машини. Це свідчить про те, що люди звикають до ситуації в країні, з оптимізмом дивляться у майбутнє і починають споживати речі, які забезпечують їм комфорт", - цитує пресслужба в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі "Епіцентр" Дмитра Танька.

Згідно з даними аналітики, у квітні в мережі "Епіцентр" спостерігалося значне зростання продажу ігрових консолей Playstation 5. Однак цей сплеск насамперед пояснюють тимчасовою відсутністю цього товару в Україні та фактором відкладеного попиту.

У травні в сегменті онлайн-продажу на лідерські позиції за темпами зростання обсягів реалізації вирвалися засоби проти комарів. Їхні продажі в інтернет-магазині epicentrk.ua зросли більш ніж у 10 разів. Це пов'язано не лише із сезонним зростанням кількості комах, а й із масовою закупівлею цього товару для українських військових, які страждають від комариних укусів, перебуваючи на бойових позиціях.

Крім того, у травні спостерігається значне зростання й інших товарних категорій, пов'язаних із настанням садово-дачного сезону, наприклад, шлангів для поливу, гамаків, мотокіс, наметів, кондиціонерів, басейнів, шезлонгів і садових столів.

В "Епіцентрі" також прогнозують зростання продажу будматеріалів влітку. Це буде зумовлено як настанням традиційного високого будівельного сезону, так і активізацією проєктів відновлення країни.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи із виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation та "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода" та логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

"Епіцентр" є одним із найбільших платників податків і національних інвесторів України. Інвестиційний план групи компаній на 2023-2025 роки передбачає вливання в українську економіку до $1,9 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2436
  0,1664
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0843  0,02 0,06 37,6054  0,02 0,06
EUR 40,0561  0,02 0,06 40,8675  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес