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АНАЛІТИКА

В Україні вже відновили третину зруйнованих залізничних мостів

13:25 25.05.2023 |

Економіка

 

Протягом року в Україні відновили 130 споруд для проїзду та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів.

Про це розповів віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми вже продемонстрували всьому світу, що здатні до швидкого відновлення навіть в умовах постійних російських атак. За рік ми відновили для проїзду 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів. Працюємо над пасивним захистом підстанцій і ми бачимо ефективність нашої роботи", - сказав він під час дискусії на полях Брюссельского форуму.

Він додав, що ключовим пріоритетом Мінінфрастуркутри наразі є реалізація тих проєктів, які повернуть українців додому та стабілізують ситуацію в громадах. Зокрема, в пріоритеті захист об'єктів критичної інфраструктури. Наразі вже забезпечено пасивним захистом понад 100 об'єктів енергетики.

Також відомство працює над будівництвом та ремонтом житла, а також відновленням транспортного сполучення зі звільненими громадами.

А також триває робота над розвитком експортної логістики, зокрема, над збільшенням обсяг обробки Дунайськими портами, а також розвитку автомобільної та залізничної прикордонної інфраструктури на західному кордоні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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