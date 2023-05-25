Мінцифри підсумувало діяльність проєкту «Дія.Бізнес» за два роки

Міністерство цифрової трансформації в межах проєкту «Дія.Бізнес», запущеного у травні 2021 року, відкрило 14 центрів підтримки підприємців, а також надало 40 тисяч безоплатних консультацій для українців за 16 напрямами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Вже два роки Мінцифра спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту реалізують проєкт «Дія.Бізнес». Онлайн-компонентом проєкту є вебпортал, де доступні безоплатні консультації з понад 65 тем, якими скористалися майже 30 тис. людей. Офлайн-компонент - центри підтримки підприємців Дія.Бізнес, де із часу спільної роботи над проєктом проведено сотні заходів, на які прийшли понад 65 тис. українців», - підкреслила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Зазначається, що під час роботи над проєктом відкрито 14 центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес»: 12 - у великих містах, один - на базі КНУ ім. Т. Шевченка та один центр за кордоном - у Варшаві. Відкриття центрів надало можливість українському бізнесу отримати безоплатні консультації, відвідати освітні заходи та обмінятися досвідом з іншими підприємцями.

У межах проєкту «Дія.Бізнес» українці отримали понад 40 тис. безоплатних консультацій за 16 напрямами: маркетинг, продажі, програми підтримки, фінанси, оподаткування, систематизація бізнес-процесів, управління персоналом, юридична підтримка, масштабування та експорт, регуляторні правила для бізнесу, стандарти та технічні регламенти, тимчасовий релокейт, підтримка українців та українського бізнесу, що релокувався до Польщі, а також щодо запуску і ведення діяльності жінками та соціальними підприємцями.

Впродовж 2 років співпраці над проєктом реалізовано 47 міжнародних заходів для понад 1500 представників українського бізнесу із 14 галузей. Крім цього, організовано участь 220 компаній у межах Національних павільйонів України на 16 міжнародних виставкових заходах, проведено 6 торговельних місій до США, Великої Британії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та країн Азії для 79 компаній. Загалом український бізнес провів понад 5 тис. B2B-перемовин з потенційними клієнтами.

Спільно з проєктами міжнародної технічної допомоги реалізовано 6 освітніх довгострокових програм для понад 1000 представників українського бізнесу, орієнтованого на експорт. Крім цього, проведено 52 освітні вебінарні проєкти з маркетингу, систематизації бізнес-процесів, тайм-менеджменту, грантових програм підтримки, інтернет-маркетингу, електронної комерції та виходу на зовнішні ринки.

Розроблено близько 200 досліджень зовнішніх ринків (включно з індивідуальними), 25 гайдів та 64 огляди розвитку секторів України, а також 19 досліджень стану та потреб малого і середнього бізнесу під час повномасштабної війни.

Для українського бізнесу створено Маркетплейс фінансових можливостей - онлайн-інструмент, у якому зібрано 400+ фінансових програм підтримки для бізнесу 22 банківських установ, а також державних та міжнародних програм.

Як повідомлялося, Мінцифра ініціювала національний проєкт «Дія.Бізнес» у лютому 2020 року, а через рік, у травні 2021-го, розпочалася співпраця з Офісом з розвитку підприємництва та експорту. Це державна установа, метою якої є системний розвиток українського підприємництва на внутрішньому та зовнішніх ринках, зокрема просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників.