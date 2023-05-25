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АНАЛІТИКА

Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету з початку року

22:35 24.05.2023 |

Економіка

 

Станом на 24 травня уряд України залучив для фінансування видатків державного бюджету $24,9 мільярда з початку року.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, у тому числі $18,51 мільярда надали Україні міжнародні партнери, ще $6,43 млрд уряд залучив на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП.

Зокрема, ЄС з початку року надав Україні макрофінансову допомогу на загальну суму $8,12 млрд, а США виділили гранти на $4,75 млрд.

Ще $2,71 млрд Україна отримала від МВФ, а $1,76 млрд - від Канади.

Станом на 24 травня уряд України залучив для фінансування видатків державного бюджету $24,9 мільярда з початку року.

Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету з початку року

 

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, у тому числі $18,51 мільярда надали Україні міжнародні партнери, ще $6,43 млрд уряд залучив на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП.

Зокрема, ЄС з початку року надав Україні макрофінансову допомогу на загальну суму $8,12 млрд, а США виділили гранти на $4,75 млрд.

Ще $2,71 млрд Україна отримала від МВФ, а $1,76 млрд - від Канади.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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