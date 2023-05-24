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ЄБРР надасть Україні додаткові €1,5 мільярда - The Guardian
16:56 24.05.2023 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити наступного року ще 1,5 мільярда євро на підтримку інфраструктури та економіки України.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставлене джерело в банку, передає Укрінформ.
Зазначається, ці кошти будуть виділені на додаток до 3 млрд євро, які були заплановані ЄБРР на 2022 рік та решту 2023 року.
Торік банк виділив 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж України. ЄБРР також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення Росії в лютому минулого року.
«Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок - мінус 30% (ВВП, - ред.)... Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає», - сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо.
За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення України.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Рада керівників ЄБРР на щорічних зборах в Самарканді визнала необхідність додаткової підтримки акціонерів для роботи банку в Україні, яка посилилася після повномасштабного російського вторгнення, та оцінює її в 3-5 мільярдів євро.
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