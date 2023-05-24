Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР надасть Україні додаткові €1,5 мільярда - The Guardian

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити наступного року ще 1,5 мільярда євро на підтримку інфраструктури та економіки України.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставлене джерело в банку, передає Укрінформ.

Зазначається, ці кошти будуть виділені на додаток до 3 млрд євро, які були заплановані ЄБРР на 2022 рік та решту 2023 року.

Торік банк виділив 1,7 млрд євро на відновлення газової та залізничної мереж України. ЄБРР також допомагає Україні з виплатою заробітної плати державним службовцям та наданням кредитів малим і середнім підприємствам, щоб забезпечити відновлення економіки після вторгнення Росії в лютому минулого року.

«Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок - мінус 30% (ВВП, - ред.)... Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає», - сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо.

За оцінками Світового банку, у 2023 році знадобиться 11 млрд євро на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Рада керівників ЄБРР на щорічних зборах в Самарканді визнала необхідність додаткової підтримки акціонерів для роботи банку в Україні, яка посилилася після повномасштабного російського вторгнення, та оцінює її в 3-5 мільярдів євро.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4100
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0622  0,00 0,01 37,5822  0,01 0,01
EUR 40,0796  0,04 0,11 40,8774  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес