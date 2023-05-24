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АНАЛІТИКА

Росія завдала збитків українському довкіллю на вісім трильйонів гривень

13:22 24.05.2023 |

Економіка

 

Сума збитків, завданих РФ надрам, атмосферному повітрю, водним та земельним ресурсам України, вже сягає 8 трлн гривень.

Про це повідомив заступник начальника управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Ставнійчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«На сьогодні збитки, завдані атмосферному повітрю, воді та землі, становлять вже майже 2 трлн грн. Збитки по надрах - вже близько 6 трлн грн. Проте робота триває, ми всі розуміємо, що основна мета - отримати репарації за ці збитки. Але, звісно, ми хочемо уніфікувати всі підходи на міжнародному рівні», - сказав Ставнійчук.

Він нагадав, що для підрахунку використовуються сім методик, розроблених Державною екологічною інспекцією та Державною службою геології та надр.

Для вдосконалення цих методик Міндовкілля збирає інформацію та аналізує всі напрацювання міжнародних експертів, працює над директивами ЄС.

«Я вважаю, що ці методики, які є зараз, частково будуть змінені після напрацювань. Тобто і міжнародні експерти, і наші фахівці - всі працюють для того, щоб удосконалити максимально ці документи. А зараз основне наше завдання - це збирати кейси. Не буде великою проблемою щось перерахувати потім. Проте важливо, щоб у нас була достатня доказова база, яка надалі буде задіяна для того, щоб отримати всі ці відшкодування в суді», - додав Ставнійчук.

Як повідомлялося, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розпочало перевірку-скринінг природоохоронного національного законодавства на відповідність праву ЄС.
 

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