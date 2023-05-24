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«єРобота»: Українці за рік отримали грантів для розвитку бізнесу на 3 мільярди
13:23 24.05.2023 |
За майже рік дії урядової програми "єРобота" 4600 підприємців отримали гранти для започаткування й розвитку бізнесу на 3 млрд грн.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
"Із них по програмі "Власна справа", за якою можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн на старт або розширення бізнесу, вже видано 4189 мікрогрантів на 1 млрд грн. Ми очікуємо, що українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць", - зазначила вона.
Як нагадала Бережна, програма "Власна справа" діє з липня минулого року і за цей час Мінекономіки кілька разів вносив зміни до неї, реагуючи на потреби підприємців.
Зокрема, нещодавно були розширені напрями використання мікрогранту - відтепер підприємці зможуть придбати за ці кошти транспортні засоби, потрібні для здійснення підприємницької діяльності. Також було збільшено з 15 до 20 робочих днів термін, впродовж якого особа, що виграла грант, має зареєструватися як ФОП, якщо вона не є підприємцем, та укласти угоду на отримання мікрогранту і відкрити банківський рахунок для зарахування коштів.
Окрім того, заступниця міністра наголосила, що головною метою грантових програм є створення робочих місць. Зокрема, отримувач коштів має створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту та працевлаштувати на них людей.
Зокрема, Мінекономіки зобов'язало Держслужбу зайнятості пропонувати підприємцю на ці робочі місця кандидатів з числа офіційно зареєстрованих безробітних.
Якщо ж особа, яка виграла грант, упродовж шести місяців не працевлаштувала людей на створені робочі місця, вона зобов'язана повернути грант державі.
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