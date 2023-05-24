Керівництво НБУ обговорить посилення фінансової стійкості України з міжнародними партнерами

Голова Національного банку України Андрій Пишний і його заступник Сергій Ніколайчук відбули з робочими візитами до Тівата (Чорногорія) і Відня (Австрія), повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що в Чорногорії представники НБУ візьмуть участь у засіданні регіональної групи держав-членів МВФ і Групи Світового банку, а також проведуть низку зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, колегами з інших центральних банків. Під час зустрічей обговорюватимуться поточні наслідки російської військової агресії для економіки та фінансового сектора України, необхідні дії для посилення стійкості нашої держави та швидкого повоєнного економічного відновлення, а також питання посилення санкційного тиску на РФ міжнародною спільнотою.

Водночас, повідомляє пресслужба НБУ, мета візиту до Відня - участь у роботі місії МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (Extended Fund Facility, EFF).

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 31 березня затвердила нову чотирирічну програму EFF для України з фінансуванням у розмірі $15,6 млрд (SDR11,6 млрд). Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн ($893 млн) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.