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Уряд виділив 588 мільйонів на 26 проєктів відновлення

22:48 23.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів на засіданні в віторок, 23 травня, ухвалив рішення виділити 588 мільйонів гривень 7 областям на реалізацію проєктів відновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти виділили бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей.

Їх буде використано на реалізацію цього року 26 проєктів у межах спільної з ЄІБ надзвичайної програми. Обрані проєкти спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАП, громадських та культурних центрів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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