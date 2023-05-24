Уряд виділив 588 мільйонів на 26 проєктів відновлення

Кабінет Міністрів на засіданні в віторок, 23 травня, ухвалив рішення виділити 588 мільйонів гривень 7 областям на реалізацію проєктів відновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти виділили бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей.

Їх буде використано на реалізацію цього року 26 проєктів у межах спільної з ЄІБ надзвичайної програми. Обрані проєкти спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАП, громадських та культурних центрів.