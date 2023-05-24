Фінансові новини
- |
- 24.05.23
- |
- 04:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає Агенцію оборонних закупівель службою державного замовника Міністерства оборони, повідомляє пресслужба Міноборони України.
"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дає змогу звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближчим до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.
Зі свого боку заступник міністра оборони Денис Шарапов повідомив, що централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг, які призначені для виконання державних програм у сфері національної безпеки та оборони, забезпечуватиме єдина національна агенція.
Шарапов зазначає, що ця агенція здійснюватиме закупівлі в межах передбачених коштів на підставі потреби, яку визначають Збройні сили України.
Наразі Міноборони працює над залученням партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги в розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель, а також оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
|Надання Україні F-16 є пріоритетом для США – Держдеп
|У НАТО обговорюють «гарантії безпеки» для України за аналогією з Ізраїлем – WSJ
|Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд виділив 588 мільйонів на 26 проєктів відновлення
|Угорщина – єдина країна, яка не відкликала односторонні обмеження аграрного імпорту з України
|Озброєння і техніку для ЗСУ закуповуватиме Агенція оборонних закупівель
|Мінфін на аукціонах ОВДП 23 травня залучив до держбюджету 3,17 млрд грн, $208,3 млн
|НКРЕКП затвердила двоетапне підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго з 1 до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня
|«Ми не прив’язані до календаря». Голова НБУ про перспективи скасування валютних обмежень
Бізнес
|Lockheed Martin, Boeing і Blue Origin створять космічний корабель для доправлення людей на Місяць у рамках місії Artemis V
|Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron
|Євросоюз оштрафував Meta на рекордні 1,2 мільярда євро
|G7 підтвердила намір перейти до беземісійних нових авто
|Управління ШІ: лідери G7 уклали угоду про створення «Хіросімського процесу»
|Apple обмежила використання співробітниками ChatGPT - WSJ
|Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. Випередив Японію