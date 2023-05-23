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Питання страхування в Україні воєнно-політичних ризиків, можливо, варто вирішувати на законодавчому рівні - голова НБУ
16:52 23.05.2023 |
Питання впровадження в Україні страхування воєнно-політичних ризиків потребує ретельного вивчення і, можливо, створення окремої законодавчої бази, що регулює цей механізм.
Таку думку висловив журналістам голова Нацбанку України (НБУ) Андрій Пишний під час презентації нової Стратегії НБУ.
За його словами, наразі розробляється модель такого страхування. Один із варіантів передбачає створення трастового фонду, напрацювання механізмів, які дадуть змогу наповнювати цей фонд, контролювати і використовувати, а другий - формування страхового пулу.
"Ці дві моделі потребують дуже ретельного вивчення, і я не виключаю, що буде необхідність створення окремої законодавчої бази для функціонування цього механізму", - наголосив Пишний.
Він також зазначив, що робота над створенням концепції страхування воєнно-політичних ризиків ведеться в тісній співпраці з Міністерством економіки, Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а завершення її розроблення є одним із індикаторів, за яким оцінюватиметься виконання нової Стратегії НБУ.
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