Ваговий контроль вантажівок: уряд затвердив нові норми

Кабінет міністрів України своєю постановою запровадив нові норми для роботи інспекторів «Укртрансбезпеки» під час перевірки транспортних засобів на перевантаження.

Як пояснюють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, постанова уряду дозволить інспекторам Державної служби України з безпеки на транспорті слідкувати за дотриманням вагових норм перевізниками. Новий інструмент спрямовано передовсім на збереження доріг, особливо там, де не встановлено систем автоматичного зважування при русі.

Урядовою постановою передбачено:

* право зупинки авто з ознаками перевантаження та супроводу його для зважування до найближчого спеціально облаштованого майданчика (не далі ніж 50 км);

* можливість використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування чи виправляти порушення у разі підтвердження перевищення дозволених норм.

Також визначено ознаки, за яких автомобіль може супроводжуватися на зважування інспектором ДСБТ:

* завантаження вище бортів;

* просідання вузлів підвіски;

* відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред'явити.

«Інспектори ДСБТ зобов'язані фіксувати спілкування із водієм на боді-камеру повністю - для попередження будь-яких корупційних зловживань. Така норма діє з серпня минулого року. У разі якщо інспектор не зафіксував спілкування з водієм на камеру, для співробітника ДСБТ передбачена дисциплінарна відповідальність», - наголосили у міністерстві.