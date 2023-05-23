Місія МВФ почала обговорювати перегляд програми для України

Місія Міжнародного валютного фонду спільно з представниками української влади розпочинає обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі МВФ, що є у розпорядженні агентства.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - повідомив Постійний Представник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян.

Як повідомлялось, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 23 травня у Відні стартує місія з першого перегляду програми розширеного кредитування МВФ. Прем‘єр-міністр уточнив, що йдеться про 4-річну програму EFF на 15,6 млрд доларів, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною великого пакета підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів упродовж дії програми.