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Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 3%
22:55 22.05.2023 |
Інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%.
"Ми вже покращили наш прогноз: ми очікуємо зростання ВВП на 3% цього року", - сказав засновник і голова компанії Томаш Фіала в інтерв'ю на "Радіо NV".
За його словами, вже з середини лютого припинилися відключення електроенергії, і економічні результати в останні місяці кращі, ніж очікувалося.
"І ми сподіваємося, що економіка зросте, можливо, навіть більше ніж на 3%", - додав Фіала.
У Dragon Capital агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що за курсом та інфляцією прогнози також незабаром буде оновлено.
Фіала зазначив, що номінальний ВВП України в доларах упав у 2022 році до $160 млрд із $200 млрд у 2021 році.
"Це найкращий показник за останні 10 років, більше було лише у 2021 році: у 2020 році ВВП був $157 млрд, а у 2022-му - $160 млрд", - сказав голова Dragon Capital.
Як повідомлялося, міністр фінансів України Сергій Марченко наприкінці минулого тижня повідомив про підвищення прогнозу зростання ВВП України у 2023 році до 3,2%, тоді як раніше уряд оцінював його в 1%, а Нацбанк нещодавно покращив із 0,3% до 2%.
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