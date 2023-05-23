Місія МВФ щодо 1-го перегляду програми EFF стартує 23 травня у Відні - прем'єр України

Старт місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною відбудеться у вівторок, 23 травня, у Відні, обговорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером у понеділок.

"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, щоб конфісковані російські активи спрямувати на відновлення України. Ми розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямові, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", - зазначив прем'єр.

Раніше зазначалося, що місія працюватиме до кінця травня.

Директор МВФ із комунікацій Джулі Козак минулого тижня, зокрема, зазначила, що в центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, головним чином у сферах податково-бюджетної політики, корпоративного управління та грошово-кредитної політики.

"І, звісно ж, перегляд також враховуватиме останні економічні та фінансові події й оновить прогноз і ризики для економіки, як відповідно до того, що ми називаємо базовим сценарієм, так і, у випадку з Україною, наявним негативним сценарієм", - додала Козак.

Представниця Фонду нагадала, що влада України взяла на себе дуже тверді зобов'язання щодо поліпшення управління і законодавства та позначила чіткі терміни внесення найважливіших законодавчих змін. До них належать ухвалення закону про відновлення зобов'язань державних посадових осіб щодо декларування активів, очікуване до кінця липня, внесення поправок до структури і закону про боротьбу з відмиванням грошей до кінця вересня, а також ухвалення закону про розширення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця грудня, уточнила Козак.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 31 березня затвердила нову чотирирічну програму EFF для України з фінансуванням у розмірі $15,6 млрд (SDR11,6 млрд). Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн ($893 млн) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

