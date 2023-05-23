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АНАЛІТИКА

Шмигаль обговорив роль МВФ у відновленні України з директором європейського департаменту Фонду

22:45 22.05.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів бесіду з директором європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфредом Каммером і обговорив із ним допомогу МВФ у євроінтеграції України, а також роль Фонду у відновленні, повідомляється на урядовому порталі в понеділок.

"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, щоб конфісковані російські активи спрямувати на відновлення України. Ми розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямі, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", - зазначив прем'єр.

Програму розширеного кредитування (EFF) загальним обсягом $15,6 млрд було затверджено наприкінці березня 2023 року, вона розрахована на 4 роки. Вона є частиною великого пакета підтримки від країн G7 на суму $115 млрд протягом дії програми.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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