Затверджено порядок функціонування єдиної геоінформаційної системи користування надрами - Мінприроди

Кабінет Міністрів затвердив порядок функціонування єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в понеділок.

"Впровадження такої системи - важлива складова великої реформи галузі та ще один крок до її повної диджиталізації", - зазначили у відомстві.

Згідно з документом, система надаватиме доступ до 17 баз даних і реєстрів. Серед них - Державний фонд надр України, державні реєстри спецдозволів, нафтових, газових та артезіанських свердловин, Державний водний кадастр, Державний геологічний веб-портал.

"Принцип - усі ресурси та інформація у швидкому доступі на одній платформі" надасть змогу бізнесу проводити власні вишукування, обирати об'єкти та ухвалювати інвестиційні рішення, не виходячи з офісу. А громадськість отримає відкритий доступ до даних", - зазначив очільник міністерства Руслан Стрілець, слова якого процитовано у пресрелізі.

За його словами, залучення інвестицій та розвиток сталого надрокористування, де збережено баланс із захистом довкілля, є одним із пріоритетів політики уряду та президента країни.

"Спільно з Державною службою геології та надр України ми прагнемо стати повноцінним учасником європейської Стратегії розвитку сфери критичної сировини до 2030 року і докладаємо для цього максимум зусиль. І кожне рішення в галузі наближає нашу країну до цих цілей", - наголосив Стрілець.

