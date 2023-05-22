Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Затверджено порядок функціонування єдиної геоінформаційної системи користування надрами - Мінприроди

16:59 22.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів затвердив порядок функціонування єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в понеділок.

"Впровадження такої системи - важлива складова великої реформи галузі та ще один крок до її повної диджиталізації", - зазначили у відомстві.

Згідно з документом, система надаватиме доступ до 17 баз даних і реєстрів. Серед них - Державний фонд надр України, державні реєстри спецдозволів, нафтових, газових та артезіанських свердловин, Державний водний кадастр, Державний геологічний веб-портал.

"Принцип - усі ресурси та інформація у швидкому доступі на одній платформі" надасть змогу бізнесу проводити власні вишукування, обирати об'єкти та ухвалювати інвестиційні рішення, не виходячи з офісу. А громадськість отримає відкритий доступ до даних", - зазначив очільник міністерства Руслан Стрілець, слова якого процитовано у пресрелізі.

За його словами, залучення інвестицій та розвиток сталого надрокористування, де збережено баланс із захистом довкілля, є одним із пріоритетів політики уряду та президента країни.

"Спільно з Державною службою геології та надр України ми прагнемо стати повноцінним учасником європейської Стратегії розвитку сфери критичної сировини до 2030 року і докладаємо для цього максимум зусиль. І кожне рішення в галузі наближає нашу країну до цих цілей", - наголосив Стрілець.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0787  0,03 0,07 37,6080  0,02 0,05
EUR 40,0993  0,04 0,11 40,9487  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес