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АНАЛІТИКА

Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів

Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів

 

Найбільший виробник військової техніки в Німеччині, концерн Rheinmetall, має намір відкрити в Україні виробництво броньованих транспортних засобів, зокрема, бронетранспортерів Fuchs, повідомив керівник Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю виданню Bild.

"Ми почнемо з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів екстреної допомоги і хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs", - заявив Паппергер.

За його словами, Україну також цікавлять бойові танки сучасних модифікацій.

"Україна також зацікавлена в сучасному бойовому танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx. Однак першим кроком є забезпечення гострих потреб країни в її оборонній боротьбі", - зазначив Паппергер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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