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Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року
09:39 22.05.2023 |
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що підтримує підготовку нового багаторічного пакета макрофінансової допомоги Україні на період після 2023 року.
Про це журналістам у суботу після закінчення зустрічі, яка відбулася на полях саміту G7 у Хіросімі (Японія), повідомив високопоставлений європейський чиновник.
За його словами, президенти обговорили останні події на полі бою і підтримку ЄС Україні в усіх сферах. "Президент Мішель наголосив, що він рішуче підтримує підготовку нового багаторічного макрофінансово-економічного пакета на період після 2023 року, що стане свідченням довгострокової прихильності ЄС боротьбі України проти незаконної війни Росії. Також за рахунок доставки боєприпасів і створення коаліції для винищувачів посилюється військова підтримка", - розповів чиновник.
Крім того, Мішель знову підтвердив повну підтримку ЄС ініціативі мирного плану України і має намір всебічно координувати подальші кроки з державами-членами. "ЄС працюватиме з партнерами по G7, щоб завдати удару по кожному стовпу російської економіки, щоб військова машина Путіна зазнала невдачі", - додав високопоставлений європейський чиновник.
Щодо перспективи вступу України до ЄС, то президент Мішель подякував президенту Зеленському за судові реформи і боротьбу з корупцією, так само як і підтвердив свій намір винести це питання на розгляд Європейської ради до кінця року.
За словами європейського чиновника, зі свого боку президент Зеленський поінформував Мішеля про зустрічі з лідерами Ліги арабських держав. Вони також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. "Для президента Мішеля запрошення президента Зеленського взяти участь у зустрічі G7 є наочним свідченням непохитної підтримки України з боку G7", - наголосив чиновник.
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