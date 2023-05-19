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Кабмін схвалив участь України в європейській програмі розбудови інфраструктури
19:16 19.05.2023 |
Кабінет міністрів схвалив участь України у європейській програмі "Механізм "Сполучення Європи".
"Даємо згоду на участь України в європейській програмі "Механізм "Сполучення Європи". Це шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 травня.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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