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Кабмін схвалив участь України в європейській програмі розбудови інфраструктури

19:16 19.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів схвалив участь України у європейській програмі "Механізм "Сполучення Європи".

"Даємо згоду на участь України в європейській програмі "Механізм "Сполучення Європи". Це шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 травня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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