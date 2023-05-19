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Уряд схвалив залучення гранту від МБРР - гроші спрямують на зарплати та соцдопомогу
16:54 19.05.2023 |
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 млн доларів та гранту на 1,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та медицину.
Як наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, це - частина великого проєкту співпраці, передає Укрінформ.
«Залучаємо позику від МБРР на 500 млн доларів та грант на 1,2 млрд доларів. Це частина великого проєкту співпраці загальним обсягом 16,4 млрд доларів, плюс 1,4 млрд євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину», - сказав Шмигаль.
За його словами, КМУ ухвалив низку рішень для залучення додаткових фінансових ресурсів. А також надав згоду на участь України в європейській програмі «Механізм «Сполучення Європи». Це шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року - майже 21 млрд євро.
Також схвалено угоду про залучення позики на 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії в межах проєкту підтримки політики розвитку та відновлення. Ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України.
«Відновлення, яке відбувається вже зараз. Понад тиждень працює програма єВідновлення. Це виплата коштів на ремонт житла, що було пошкоджене під час війни. Програма цифровізована, її алгоритм простий і зрозумілий. Вже подано майже 11,7 тис. заявок, найбільше від жителів Харківщини, Київщини, Миколаївщини», - сказав Прем'єр-міністр.
Він також зазначив, що уряд уже виділив перші ресурси на виконання цієї програми - 4,4 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як повідомлялося, у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії КМУ вже зібрав близько 62 млрд грн. Майже половина - вилучені російські кошти.
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