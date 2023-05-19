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Кабмін схвалив залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії - Шмигаль
15:57 19.05.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Затверджуємо угоду про залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в рамках проєкту підтримки політики розвитку і відновлення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За словами прем'єра, ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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