Кабмін схвалив залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Затверджуємо угоду про залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в рамках проєкту підтримки політики розвитку і відновлення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України.

