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АНАЛІТИКА

Мінфін розробив дашборд соцвиплат

13:04 19.05.2023 |

Економіка

Мінфін розробив дашборд соцвиплат

 

Міністерство фінансів розробило дашборд виплат соціальних допомог українцям, повідомляє пресслужба відомства.

Інтерактивна аналітична панель дозволяє проаналізувати інформацію про видатки на окремі види допомог, а також чисельність їх отримувачів.

Міністерство пояснило, що оприлюднення цих даних - це прагнення відповідати європейським принципам державного управління щодо прозорості діяльності органів державної влади.

Мінфін розробив дашборд соцвиплат

 

Виплата соціальних допомог є значною частиною бюджетних видатків. Для надання соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,10 млрд грн - на 12,40 млрд грн більше, ніж у 2022 році, та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021-му.

Детально з інформацією можна ознайомитись в інтерактивному дашборді за посиланням:
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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