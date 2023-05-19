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Мінфін розробив дашборд соцвиплат
13:04 19.05.2023 |
Міністерство фінансів розробило дашборд виплат соціальних допомог українцям, повідомляє пресслужба відомства.
Інтерактивна аналітична панель дозволяє проаналізувати інформацію про видатки на окремі види допомог, а також чисельність їх отримувачів.
Міністерство пояснило, що оприлюднення цих даних - це прагнення відповідати європейським принципам державного управління щодо прозорості діяльності органів державної влади.
Виплата соціальних допомог є значною частиною бюджетних видатків. Для надання соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,10 млрд грн - на 12,40 млрд грн більше, ніж у 2022 році, та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021-му.
Детально з інформацією можна ознайомитись в інтерактивному дашборді за посиланням:
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