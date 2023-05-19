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Індустріальні інвестори готові вкладати кошти в Україну вже сьогодні - CBRE
11:47 19.05.2023 |
Індустріальні інвестори шукають проєкти brownfield (на колишніх промзонах) і готові вкладати кошти в Україну вже зараз, повідомив керуючий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан під час архітектурно-будівельного бізнес-форуму "Відбудова країни. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів і забудовників".
"Активні бойові дії на сході країни змусили промисловий бізнес покинути зону бойових дій і переміститися в більш безпечні західні та центральні регіони України. Це дало поштовх на розвиток промислової нерухомості та створення нових індустріальних парків в регіоні, і ця тенденція буде зростати в найближчі три-п'ять років", - сказав він.
За даними Міністерства економіки України, протягом 2022 року в більш безпечні регіони країни було переміщено 800 підприємств, 623 з яких уже відновили роботу на новому місці. Найбільше підприємств релокувалися у Львівську (24%), Закарпатську (14,5%), Чернівецьку (9,8%), Івано-Франківську (8,3%), Хмельницьку (7,3%), Тернопільську (6,3%) області.
"Активізація попиту на промислові ділянки та об'єкти особливо помітна в західних областях. Окрім того, є потенційний попит від міжнародних інвесторів, які готові розвивати промислові виробництва в Україні, що працюватимуть на ринок ЄС", - сказав Цуркан.
CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої 2022 року становив $30,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній.
Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Український офіс CBRE відкрито в січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії.
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