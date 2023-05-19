У Prozorro повернулись аукціони. Їх скасували взимку через відключення світла

З п'ятниці, 19 травня, відкриті торги в Prozorro за замовчуванням знову відбуваються з трираундовим аукціоном. Це передбачено постановою Кабінету міністрів №471, яка набрала чинності сьогодні.

За потреби та наявності обґрунтування замовник може провести відкриті торги без аукціону, що, на думку уряду, дозволятиме гнучко реагувати на ситуацію з енергопостачанням чи іншими форс-мажорами.

Закупівлі, створені до 19 травня, ще відбуватимуться без аукціону.



