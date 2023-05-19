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У Prozorro повернулись аукціони. Їх скасували взимку через відключення світла
10:53 19.05.2023 |
З п'ятниці, 19 травня, відкриті торги в Prozorro за замовчуванням знову відбуваються з трираундовим аукціоном. Це передбачено постановою Кабінету міністрів №471, яка набрала чинності сьогодні.
За потреби та наявності обґрунтування замовник може провести відкриті торги без аукціону, що, на думку уряду, дозволятиме гнучко реагувати на ситуацію з енергопостачанням чи іншими форс-мажорами.
Закупівлі, створені до 19 травня, ще відбуватимуться без аукціону.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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