Україна приєдналася до бази даних статистики доходів ОЕСР - Мінфін

Україна приєдналася до Глобальної бази даних статистики доходів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Україна в рамках поглиблення співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку приєдналася до Глобальної бази даних статистики доходів ОЕСР і стала 121 країною, що подає інформацію до найбільшого відкритого джерела даних про доходи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що податкові та неподаткові надходження до бюджетів усіх рівнів України за 2012-2021 році класифіковані відповідно до категорій доходів ОЕСР та стандартного шаблону. Вони містять співвідношення різних категорій податків до ВВП, до загальної суми надходжень.

Інформація щороку буде оновлюватися відповідними даними за попередній рік.

Метою цієї ініціативи ОЕСР є підвищення якості, узгодженості, порівнянності та доступності даних про доходи.

Глобальна база доходів надає зіставні дані про рівні оподаткування, податкову структуру та зміни у надходженнях від окремих податків у часі для переважної більшості країн світу.

Як повідомлялось, ОЕСР - організація, створена 1960 року, до складу якої входять 38 найбільших та найрозвиненіших економік світу, за це вона й отримала неформальну назву "клуб багатих держав".