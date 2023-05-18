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Із дунайських портів від початку повномасштабної війни запущено три контейнерні лінії, – АМПУ
17:33 18.05.2023 |
Після початку повномасштабного російського військового вторгнення до України більшість транспортних потоків переорієнтувалася на морські порти Дунайського регіону, зокрема в них було відкрито три регулярні контейнерні сервіси.
"За воєнний час АМПУ забезпечила в морських портах "Ізмаїл" та "Рені" підготовку необхідної інфраструктури та сприяла організації перевалки нового вантажу, який до цього часу не оброблявся - контейнерів. Зокрема, введено в експлуатацію три регулярних контейнерних сервіси", - повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин в інтерв'ю Портам України.
Також були проведені заходи із запуску додаткових портових потужностей, зокрема організована перевалка в портопункті "Кілія".
"У тому числі коштом приватних інвесторів розпочата експлуатація декількох морських терміналів", - додав Литвин.
За даними АМПУ, у 2022 році дунайські порти збільшили обробку вантажів до 16,5 млн тонн з 5,5 млн тонн у 2021 році. Після проведення робіт із підтримки оголошених глибин та гідроспоруд в акваторіях морських портів планується, що у 2023 році вантажообіг сягне 23 млн тонн.
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