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АНАЛІТИКА

Регулювання азартних ігор повинно бути автоматизованим, - Федоров

16:25 18.05.2023 |

Економіка

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) в нинішньому вигляді має бути ліквідована, а система видачі гральних ліцензій автоматизована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Пропонуємо ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав наш законопроект - і він відправляється на розгляд у парламент", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що це рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

"Також організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави", - зазначив міністр.

17 травня на засіданні комітету з питань податкової політики Верховної ради голова комітету депутат Данило Гетманцев розкритикував Кабінет Міністрів та КРАІЛ за провал в системі регулювання грального бізнесу.

Нардеп поставив під сумнів довільність існування такого органу влади, який збирає стільки, скільки й витрачає на своє утримання. За його словами, орган абсолютно бездіяльний, оскільки не може видати ліцензії та залучити кошти до бюджету.

Пропозиції Мінцифри щодо реформування системи якраз передбачали вирішення цих питань.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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