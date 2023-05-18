Аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами принесли до бюджету понад 3,8 мільярда

Електронні аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами в системі Прозорро.Продажі за чотири роки забезпечили понад 3,84 млрд гривень надходжень до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Prozorro.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Онлайн-аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами з'явилися в системі Прозорро.Продажі 4 роки тому. За цей час успішно завершилися 362 таких аукціони на суму понад 3,84 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що вже за перший рік роботи е-аукціони в системі Прозорро.Продажі принесли держбюджету в рази більше прибутку, ніж за всі минулі роки (805 млн грн).

Найпопулярніша корисна копалина, за яку змагаються на торгах, - бурштин, а лідерами серед найдорожчих лотів щорічно залишаються нафтогазові спецдозволи.

Як повідомлялося, за результатами других аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами в Держгеонадра очікують надходження до держбюджету у сумі 32,887 млн грн.