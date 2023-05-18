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Аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами принесли до бюджету понад 3,8 мільярда
10:51 18.05.2023 |
Електронні аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами в системі Прозорро.Продажі за чотири роки забезпечили понад 3,84 млрд гривень надходжень до державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Prozorro.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Онлайн-аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами з'явилися в системі Прозорро.Продажі 4 роки тому. За цей час успішно завершилися 362 таких аукціони на суму понад 3,84 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.
У компанії наголошують, що вже за перший рік роботи е-аукціони в системі Прозорро.Продажі принесли держбюджету в рази більше прибутку, ніж за всі минулі роки (805 млн грн).
Найпопулярніша корисна копалина, за яку змагаються на торгах, - бурштин, а лідерами серед найдорожчих лотів щорічно залишаються нафтогазові спецдозволи.
Як повідомлялося, за результатами других аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами в Держгеонадра очікують надходження до держбюджету у сумі 32,887 млн грн.
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