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Нідерланди виділили EUR40 млн грантів ЄБРР для України
08:59 18.05.2023 |
Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) у середу виділили банку EUR40 млн у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.
"Донорська підтримка України через ЄБРР продовжує зростати і становить близько EUR1,5 млрд", - зазначається в релізі банку.
ЄБРР нагадав, що цей внесок слідує за грантом EUR70 млн для підтримки кредиту банку "Укренерго".
Крім того, Нідерланди надали гарантії в розмірі EUR25 млн для підтримки приватних компаній, які працюють у критично важливих сферах сільськогосподарського сектора України, включно із сільським господарством, харчовою промисловістю, транспортом та імпортом.
ЄБРР нагадав, що зобов'язався надати фінансування в розмірі EUR3 млрд протягом 2022-2023 років у партнерстві з міжнародними донорами, щоб допомогти зберегти функціонування бізнесу та економіки України. У 2022 році банк спрямував EUR1,7 млрд на підтримку України, а також залучив EUR200 млн безпосередньо від партнерських фінансових установ.
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