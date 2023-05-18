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АНАЛІТИКА

Нідерланди виділили EUR40 млн грантів ЄБРР для України

 

Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) у середу виділили банку EUR40 млн у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.

"Донорська підтримка України через ЄБРР продовжує зростати і становить близько EUR1,5 млрд", - зазначається в релізі банку.

ЄБРР нагадав, що цей внесок слідує за грантом EUR70 млн для підтримки кредиту банку "Укренерго".

Крім того, Нідерланди надали гарантії в розмірі EUR25 млн для підтримки приватних компаній, які працюють у критично важливих сферах сільськогосподарського сектора України, включно із сільським господарством, харчовою промисловістю, транспортом та імпортом.

ЄБРР нагадав, що зобов'язався надати фінансування в розмірі EUR3 млрд протягом 2022-2023 років у партнерстві з міжнародними донорами, щоб допомогти зберегти функціонування бізнесу та економіки України. У 2022 році банк спрямував EUR1,7 млрд на підтримку України, а також залучив EUR200 млн безпосередньо від партнерських фінансових установ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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