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США готують пакет допомоги Україні на $60 мільярдів
08:56 18.05.2023 |
У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 2024 рік.
Про це під час брифінгу в Одесі повідомив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Укрінформ.
«Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет в 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні. Пакет планується узгодити до президентських виборів у США», - заявив Волкер.
Також експредставник Держдепу США додав, що у США достатньо коштів, щоб підтримати контрнаступ ЗСУ, який має розпочатися на початку літа та триватиме до осені.
Як повідомлялося, раніше Волкер заявив, що кошти, які будуть використовуватися для відбудови України мають надходити на спеціально створений фонд інвестування. Також, на його думку, потрібно створити спеціальний виконавчий орган, який буде регулювати процес відновлення України»
Процес повоєнної відбудови України, за підрахунками експертів, має завершитися до червня 2026 року.
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