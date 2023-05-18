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АНАЛІТИКА

Товарообіг наблизився до $34 мільярдів: з якими країнами і чим торгує Україна

22:50 17.05.2023 |

Економіка

 

За січень-квітень 2023 року товарообіг становив $33,7 мільярда. Найбільше Україна експортувала до Польщі, імпортувала - у Китай.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба у Телеграмі.

"За 4 місяці 2023 року товарообіг склав $33,7 млрд. Протягом січня - квітня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $20,3 млрд, а експортували - на суму $13,3 млрд", - йдеться в повідомленні.

При цьому оподаткований імпорт склав $16,2 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2023 року склало 0,45 дол/кг, що на 57% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $3,2 млрд, Польща - $2,1 млрд і Туреччина - $1,5 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі - на $1,9 млрд, Румунії - на $ 1,33 млрд, Китаю - на $1,3 млрд. У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2023 року товарів 69% склали наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $5,8 млрд, паливно-енергетичні товари - $4,5 млрд, продукція хімічної промисловості - $3,8 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $8,5 млрд, метали та вироби з них - $1,3 млрд, машини, устаткування та транспорт - $1 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 356,4 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-березень 2023 року товарообіг України становив $25,8 млрд, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
 

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