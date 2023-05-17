Україна обмірковує інструменти залучення приватних кредиторів до відновлення під заставу резервів РФ - держуповноважений з боргу

Міністерство фінансів України вивчає різні інструменти для залучення приватних кредиторів до майбутньої післявоєнної відбудови, розглядаючи серед них інструменти під заставу заморожених резервів центробанку РФ або інших російських ресурсів, доки не буде вирішено питання компенсацій, повідомив державний уповноважений з питань боргу Юрій Буца.

"Але дуже багато юридичних нюансів (...) Тут великі питання політичної волі", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії щодо держборгу в середу.

Буца зазначив, що питання компенсації потребуватиме багато часу, тому й необхідно обмірковувати такі проміжні інструменти.

Серед інших варіантів він назвав інструменти за прикладом Барбадосу чи Бермуд, які залучали кошти на захист довкілля, однак у випадку України це будуть кошти на відновлення.

"Думаємо, як повернути назад приватних кредиторів, бо публічного капіталу не вистачить на відновлення країни", - пояснив ці зусилля уповноважений з боргу.

Розповідаючи про поточну боргову політику в умовах війни, коли дефіцит держбюджету немає можливості зменшити, Буца наголосив на важливості максимального здешевлення боргу і максимального його розтягування в часі.

Стратег Bluebay Asset Management Тімоті Еш під час дискусії зазначив, що наразі на заході немає політичної волі, щоб люди хотіли платити мільярди і трильйони на відновлення України, зокрема підтримати передання на ці цілі коштів олігархів.

Водночас він наголосив, що існує близько $300 млрд російських держактивів, і для відновлення можна використати відсотки за ними: за ставкою 5% річних це буде $15 млрд на рік.

Ще однією ідеєю він назвав можливість спрямування цих коштів в українські облігації.