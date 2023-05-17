Фінансові новини
- |
- 17.05.23
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін виділив 4,4 млрд грн на «єВідновлення»
12:15 17.05.2023 |
Кабінет Міністрів виділив 4,4 млрд грн на нову бюджетну програму для "єВідновлення".
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, виділено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 4 млрд 433 млн 350 тис. грн на нову бюджетну програму для надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, із використанням електронної публічної послуги "єВідновлення".
Зазначається, що Мінвідновлення визначено відповідальним виконавцем нової бюджетної програми.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Великобританія і Нідерланди формуватимуть винищувальну коаліцію для України
|Затриманого на хабарі голову Верховного Суду Князєва позбавили посади
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
|Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта стабільна, оскільки побоювання щодо попиту стикаються з обмеженими перспективами пропозиції
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.05.23
|Останнє судно у межах «зернової угоди» залишило український порт
|Кабмін виділив 4,4 млрд грн на «єВідновлення»
|Експорт «зерновим коридором» минулого тижня збільшився на 36%, але заходження суден в українські порти зупинилося - УКАБ
|Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки
|Мінагрополітики закликає унормувати процес реструктуризації кредитних боргів для аграріїв
Бізнес
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру
|Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter