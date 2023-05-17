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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 4,4 млрд грн на «єВідновлення»

12:15 17.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів виділив 4,4 млрд грн на нову бюджетну програму для "єВідновлення".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, виділено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 4 млрд 433 млн 350 тис. грн на нову бюджетну програму для надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ, із використанням електронної публічної послуги "єВідновлення".

Зазначається, що Мінвідновлення визначено відповідальним виконавцем нової бюджетної програми.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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