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АНАЛІТИКА

В ООН оцінили вартість відновлення України після вторгнення РФ у 411 млрд доларів

08:49 17.05.2023 |

Економіка

 

Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН.

ООН оцінила необхідну для цього суму 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи". Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться у доповіді.

Стаття на тему:

16.05.23 ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
П'ятирічний період післявоєнного відновлення України вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 мільярдів доларів на рік. Про це йдеться в звіті ЄБРР.
За матеріалами: РБК-Україна
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