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Україна в І кварталі експортувала товарів на $10,3 мільярда – Держстат
18:39 16.05.2023 |
Україна у січні-березні 2023 року експортувала товарів на 10,3 млрд дол. США та імпортувала товарів на 15,7 млрд дол. США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.
«У І кварталі 2023 р. експорт товарів становив 10 305,5 млн дол. США, або 73,9% порівняно із І кварталом 2022 р., імпорт - 15 699,4 млн дол., або 110,9%», - йдеться в повідомленні.
Відтак, від'ємне сальдо становило $5,4 млрд (у І кварталі 2022 року також було від'ємне сальдо - $208,0 млн).
Найбільшого падіння у звітний період зазнали обсяги експорту чорних металів - на 75,3% до показників минулого року.
Серед імпортованих товарів найбільший приріст зафіксовано в категорії «електричні машини» (+48,2%).
У березні 2023 року порівняно із лютим сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 1,1%, до $3,55 млрд, імпорту - скоротилися на 3,9%, до $5,4 млрд. Відповідно, сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні 2023 р. було негативним і становило $1,88 млрд. У лютому також негативне - $2,12 млрд.
Як повідомлялося, у поточному маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 12 травня 2023 року) Україна експортувала 43,336 млн т зернових та зернобобових.
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