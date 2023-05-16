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Виплати військовим у квітні зросли до 74 мільярдів, – Мінфін

17:36 16.05.2023 |

Економіка

 

За квітень 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету зросли до 229,3 млрд грн, порівняно із 225,2 млрд грн у березні, 227,2 млрд грн - у лютому та 183,9 млрд грн - у січні.

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 травня.

Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у квітні зросли до 73,7 млрд грн, порівняно із 67,3 млрд грн у березні, 76,9 млрд грн - у лютому, 71,8 млрд грн - у січні та 99 млрд грн - у грудні минулого року.

Крім того, 61,1 млрд грн у квітні спрямовано на оплату товарів і послуг, в тому числі для ЗСУ та на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Ще 41,8 млрд грн у квітні склали видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), 11,7 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам, 14 млрд грн - на обслуговування державного боргу.

Загалом, за січень-квітень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 865,5 млрд грн, з них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету у квітні 2023 року зменшився до 32,6 млрд грн з 59,2 млрд грн у березні, у тому числі за загальним фондом - до 65,6 млрд грн з 72,6 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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