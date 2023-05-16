Фінансові новини
- |
- 16.05.23
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати військовим у квітні зросли до 74 мільярдів, – Мінфін
17:36 16.05.2023 |
За квітень 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету зросли до 229,3 млрд грн, порівняно із 225,2 млрд грн у березні, 227,2 млрд грн - у лютому та 183,9 млрд грн - у січні.
Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 травня.
Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у квітні зросли до 73,7 млрд грн, порівняно із 67,3 млрд грн у березні, 76,9 млрд грн - у лютому, 71,8 млрд грн - у січні та 99 млрд грн - у грудні минулого року.
Крім того, 61,1 млрд грн у квітні спрямовано на оплату товарів і послуг, в тому числі для ЗСУ та на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Ще 41,8 млрд грн у квітні склали видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), 11,7 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам, 14 млрд грн - на обслуговування державного боргу.
Загалом, за січень-квітень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 865,5 млрд грн, з них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн.
Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету у квітні 2023 року зменшився до 32,6 млрд грн з 59,2 млрд грн у березні, у тому числі за загальним фондом - до 65,6 млрд грн з 72,6 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс
|Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду
|Судді Верховного Суду отримали кошти за ухвалення рішення на користь власника групи «Фінанси та Кредит» - НАБУ
|Підозри суддям Верховного Суду ще не пред'явлено, затримано голову суду і ще одного фігуранта - САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
|Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 7,02 млрд грн. Ставка за паперами в євро зросла
|Україна в І кварталі експортувала товарів на $10,3 мільярда – Держстат
|В Україні хочуть сформувати мінімальний запас нафти і нафтопродуктів на основі 3% від обсягу реалізації учасниками ринку – законопроект
|Виплати військовим у квітні зросли до 74 мільярдів, – Мінфін
|Комісія з азартних ігор третій місяць не може закривати нелегальні казино через відсутність кворуму
|Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні
Бізнес
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається