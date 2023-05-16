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Комісія з азартних ігор третій місяць не може закривати нелегальні казино через відсутність кворуму

16:53 16.05.2023 |

Економіка

 

Робота Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) заблокована через відсутність кворуму.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За його словами, 17 травня на засіданні Комітету планується заслухати доповідь голови КРАІЛ про причини незадовільного регулювання ринку азартних ігор у 2022 році, блокування роботи Комісії та відсутність системи онлайн моніторингу.

Згідно з оприлюдненим Гетманцевим звітом, КРАІЛ не провела жодного засідання з 21 лютого 2023 року у зв'язку з відсутністю кворуму, що унеможливлює реалізацію низки повноважень, покладених на регулятора.

КРАІЛ вказує, що з передбачених законом голови та шести членів один з них звільнився за власним бажанням, а ще один мобілізований.

Зокрема, саме відсутністю кворуму КРАІЛ пояснює неможливість ухвалення рішень про блокування роботи сайтів онлайн-казино та букмекерів, які працюють без ліцензії, а також зволікання із введенням в експлуатацію Держсистеми онлайн-моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.

З тієї ж причини залишаються без розгляду термінові питання у сфері ліцензування: на обробці КРАЇЛ знаходяться 105 заяв, із них 40 на отримання ліцензії на ігрові автомати та одна - на букмекерський пункт. Ще 63 заяви про анулювання ліцензії на ігрові автомати та одну про анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино.

Як зазначено у звіті, КРАІЛ у рамках виконання заходів щодо детінізації діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, починаючи з 2021 року та протягом 2022 року, виявлено 1895 вебсайтів, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор та лотерей на території України без ліцензій.

За даними КРАІЛ, наразі діяльність з організації та проведення азартних ігор здійснюється на 727 нелегальних вебсайтах.

За даними КРАЇЛ, станом на 1 травня 2023 року на території України виявлено 606 "підпільних" гральних закладів казино та залів гральних автоматів. До ТОП-5 областей з нелегальними казино увійшли Київ - 291 заклад, Київська область - 78 нелегальних точок, Одеська область - 57, Запорізька - 48 та Дніпропетровська - 29 закладів.

З початку діяльності КРАЇЛ (з 2021 року та станом на 1 травня 2023 року) загальна кількість виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор становить 4,6 тис., за них сплачено 3,35 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Нагадаємо, детективи НАБУ у серпні 2021 року затримали чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) при одержанні неправомірної вигоди в розмірі $90 тис., які він вимагав за видачу дозволів на розміщення двох залів ігрових автоматів.

За даними Цензор.НЕТ, затриманим виявився Євген Гетьман, який на той час був в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор, а також діючим офіцером СБУ і довіреною особою Івана Баканова.

У 2022 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) потрапила до скандалу, видавши під час повномасштабної війни ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працює під брендом 1xBet, що належить росіянам.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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