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АНАЛІТИКА

Банкіри та фінансові аналітики покращили прогнози з інфляції в Україні

15:17 16.05.2023 |

Економіка

Банкіри та фінансові аналітики покращили прогнози з інфляції в Україні

 

Інфляційні очікування в Україні покращилися. Банкіри, фінансові аналітики та громадяни очікують, що зростання цін у наступні 12 місяців уповільниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитувань НБУ.

За даними НБУ, банкіри у квітні прогнозували річну інфляцію на рівні 17,4%. У січні вони чекали інфляцію 22,9%.

Фінансові аналітики у квітні прогнозували інфляцію 16,2% порівняно з 16,8% у березні.

Водночас населення прогнозує інфляцію 11,0% (у березні - 12,4%).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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