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Річний звіт НБУ: попри війну вдалося зберегти макрофінансову стабільність та довіру громадян
11:32 16.05.2023 |
Національний банк підсумував зміни, що відбулися у фінансовій системі та економіці України впродовж минулого року, - року безпрецедентних випробувань повномасштабною війною.
Про це йдеться в оприлюдненому Річному звіті Національного банку за 2022 рік, передає Укрінформ.
"Завдяки комплексним зусиллям Національного банку в 2022 рік фінансовий сектор України увійшов з показниками, які закладали надійний фундамент його стабільної роботи та подальшого розвитку", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, наводяться такі показники:
* міцна і добре капіталізована банківська система з історично рекордним прибутком - 77,5 млрд грн за 2021 рік;
* стійкий та високоліквідний валютний ринок завдяки переходу з 2015 року до плаваючого курсоутворення;
* обсяг міжнародних резервів - майже 31 млрд дол. США;
* успішний досвід політики інфляційного таргетування - уповільнення інфляції наприкінці 2021 року, на відміну від її зростання в більшості країн світу;
* конкурентно високий рівень диджиталізації українського фінансового сектору: завдяки розвитку cashless economy і методів дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ, зокрема через Систему BankID НБУ.
Підкреслюється, що міцний фундамент фінансової системи та завчасна підготовка до найгірших варіантів зіграли вирішальну роль з 24 лютого 2022 року.
Як наслідок, результатом спільної роботи Національного банку, фінансових установ та керівництва держави у 2022 році стали - збереження макрофінансової стабільності, недопущення дестабілізації фінансової системи противником.
Було забезпечено екстрене фінансування оборонних видатків держави та створено умови для переходу до беземісійного фінансування потреб держбюджету у 2023 році. Утримано курсову стійкість та контроль на валютному ринку. Уповільнено інфляцію вже наприкінці 2022 року, попри масовані ракетні обстріли, проблеми з енергозабезпеченням, окупацію частини територій України та продовження активної фази бойових дій.
Відбулося зростання міжнародних резервів Національного банку, що насамперед стало результатом активного поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами та демонстрації Україною спроможності гідно долати виклики для макрофінансової стабільності, спричинені війною.
Нова модель співпраці з МВФ стала запорукою успішного виконання у 2023 році Моніторингової програми та укладання нової чотирирічної програми співробітництва, яка уможливила реалізацію безпрецедентного пакета допомоги Україні загальним обсягом понад 115 млрд доларів США.
Було проведено збір і перерахування зі спецрахунків НБУ коштів у сумі 22,3 млрд грн на потреби сил оборони України, 920 млн грн - на гуманітарну допомогу.
Загалом - збережено довіру до банківської системи і Національного банку в найкритичніший момент незалежної України.
«Озираючись та підсумовуючи 2022 рік, Національний банк України висловлює вдячність кожному українцю, працівникам фінансових установ, державним інституціям, міжнародним партнерам - за єдність і довіру, що допомогли подолати цей рік. Та найбільше - висловлюємо шану і вдячність захисникам і захисницям України, адже без вашої героїчної боротьби нинішнього року могло б не бути», - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.
Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності погодила концепцію нової Стратегії розвитку фінансового сектору, розроблення якої передбачене меморандумом між Україною і Міжнародним валютним фондом.
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