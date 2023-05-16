Річний звіт НБУ: попри війну вдалося зберегти макрофінансову стабільність та довіру громадян

Національний банк підсумував зміни, що відбулися у фінансовій системі та економіці України впродовж минулого року, - року безпрецедентних випробувань повномасштабною війною.

Про це йдеться в оприлюдненому Річному звіті Національного банку за 2022 рік, передає Укрінформ.

"Завдяки комплексним зусиллям Національного банку в 2022 рік фінансовий сектор України увійшов з показниками, які закладали надійний фундамент його стабільної роботи та подальшого розвитку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наводяться такі показники:

* міцна і добре капіталізована банківська система з історично рекордним прибутком - 77,5 млрд грн за 2021 рік;

* стійкий та високоліквідний валютний ринок завдяки переходу з 2015 року до плаваючого курсоутворення;

* обсяг міжнародних резервів - майже 31 млрд дол. США;

* успішний досвід політики інфляційного таргетування - уповільнення інфляції наприкінці 2021 року, на відміну від її зростання в більшості країн світу;

* конкурентно високий рівень диджиталізації українського фінансового сектору: завдяки розвитку cashless economy і методів дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ, зокрема через Систему BankID НБУ.

Підкреслюється, що міцний фундамент фінансової системи та завчасна підготовка до найгірших варіантів зіграли вирішальну роль з 24 лютого 2022 року.

Як наслідок, результатом спільної роботи Національного банку, фінансових установ та керівництва держави у 2022 році стали - збереження макрофінансової стабільності, недопущення дестабілізації фінансової системи противником.

Було забезпечено екстрене фінансування оборонних видатків держави та створено умови для переходу до беземісійного фінансування потреб держбюджету у 2023 році. Утримано курсову стійкість та контроль на валютному ринку. Уповільнено інфляцію вже наприкінці 2022 року, попри масовані ракетні обстріли, проблеми з енергозабезпеченням, окупацію частини територій України та продовження активної фази бойових дій.

Відбулося зростання міжнародних резервів Національного банку, що насамперед стало результатом активного поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами та демонстрації Україною спроможності гідно долати виклики для макрофінансової стабільності, спричинені війною.

Нова модель співпраці з МВФ стала запорукою успішного виконання у 2023 році Моніторингової програми та укладання нової чотирирічної програми співробітництва, яка уможливила реалізацію безпрецедентного пакета допомоги Україні загальним обсягом понад 115 млрд доларів США.

Було проведено збір і перерахування зі спецрахунків НБУ коштів у сумі 22,3 млрд грн на потреби сил оборони України, 920 млн грн - на гуманітарну допомогу.

Загалом - збережено довіру до банківської системи і Національного банку в найкритичніший момент незалежної України.

«Озираючись та підсумовуючи 2022 рік, Національний банк України висловлює вдячність кожному українцю, працівникам фінансових установ, державним інституціям, міжнародним партнерам - за єдність і довіру, що допомогли подолати цей рік. Та найбільше - висловлюємо шану і вдячність захисникам і захисницям України, адже без вашої героїчної боротьби нинішнього року могло б не бути», - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності погодила концепцію нової Стратегії розвитку фінансового сектору, розроблення якої передбачене меморандумом між Україною і Міжнародним валютним фондом.