Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Річний звіт НБУ: попри війну вдалося зберегти макрофінансову стабільність та довіру громадян

11:32 16.05.2023 |

Економіка

 

Національний банк підсумував зміни, що відбулися у фінансовій системі та економіці України впродовж минулого року, - року безпрецедентних випробувань повномасштабною війною.

Про це йдеться в оприлюдненому Річному звіті Національного банку за 2022 рік, передає Укрінформ.

"Завдяки комплексним зусиллям Національного банку в 2022 рік фінансовий сектор України увійшов з показниками, які закладали надійний фундамент його стабільної роботи та подальшого розвитку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наводяться такі показники:

* міцна і добре капіталізована банківська система з історично рекордним прибутком - 77,5 млрд грн за 2021 рік;
* стійкий та високоліквідний валютний ринок завдяки переходу з 2015 року до плаваючого курсоутворення;
* обсяг міжнародних резервів - майже 31 млрд дол. США;
* успішний досвід політики інфляційного таргетування - уповільнення інфляції наприкінці 2021 року, на відміну від її зростання в більшості країн світу;
* конкурентно високий рівень диджиталізації українського фінансового сектору: завдяки розвитку cashless economy і методів дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ, зокрема через Систему BankID НБУ.

Підкреслюється, що міцний фундамент фінансової системи та завчасна підготовка до найгірших варіантів зіграли вирішальну роль з 24 лютого 2022 року.

Як наслідок, результатом спільної роботи Національного банку, фінансових установ та керівництва держави у 2022 році стали - збереження макрофінансової стабільності, недопущення дестабілізації фінансової системи противником.

Було забезпечено екстрене фінансування оборонних видатків держави та створено умови для переходу до беземісійного фінансування потреб держбюджету у 2023 році. Утримано курсову стійкість та контроль на валютному ринку. Уповільнено інфляцію вже наприкінці 2022 року, попри масовані ракетні обстріли, проблеми з енергозабезпеченням, окупацію частини територій України та продовження активної фази бойових дій.

Відбулося зростання міжнародних резервів Національного банку, що насамперед стало результатом активного поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами та демонстрації Україною спроможності гідно долати виклики для макрофінансової стабільності, спричинені війною.

Нова модель співпраці з МВФ стала запорукою успішного виконання у 2023 році Моніторингової програми та укладання нової чотирирічної програми співробітництва, яка уможливила реалізацію безпрецедентного пакета допомоги Україні загальним обсягом понад 115 млрд доларів США.

Було проведено збір і перерахування зі спецрахунків НБУ коштів у сумі 22,3 млрд грн на потреби сил оборони України, 920 млн грн - на гуманітарну допомогу.

Загалом - збережено довіру до банківської системи і Національного банку в найкритичніший момент незалежної України.

«Озираючись та підсумовуючи 2022 рік, Національний банк України висловлює вдячність кожному українцю, працівникам фінансових установ, державним інституціям, міжнародним партнерам - за єдність і довіру, що допомогли подолати цей рік. Та найбільше - висловлюємо шану і вдячність захисникам і захисницям України, адже без вашої героїчної боротьби нинішнього року могло б не бути», - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності погодила концепцію нової Стратегії розвитку фінансового сектору, розроблення якої передбачене меморандумом між Україною і Міжнародним валютним фондом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8104
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2683  0,05 0,14 37,8047  0,03 0,07
EUR 40,4477  0,13 0,33 41,3493  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес