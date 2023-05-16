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АНАЛІТИКА

За програмою «5-7-9%» бізнес уже отримав 197 мільярдів кредитів

10:01 16.05.2023 |

Економіка

 

За урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9%» бізнес вже отримав 197 млрд грн, з яких минулого тижня було видано 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.

«З початку 2023 року банки видали бізнесу 8,5 тис. кредитів на 30 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 61,6 тис. кредитів на 197 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, минулого тижня понад 400 підприємців за урядовою програмою отримали кредити на загальну суму 1,8 млрд грн.

Наголошується, що найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 62 млрд грн та на антивоєнні цілі - 55 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,6 млрд грн, на інвестиційні цілі - 12,6 млрд грн.

Окрім того, аграрії отримали 30,2 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (13%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали ПриватБанк (27 тис.), Ощадбанк (9,3 тис.) та Райффайзен Банк Аваль (5,3 тис.).

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. У її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень. У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».
Ключові теги: кредит
 

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