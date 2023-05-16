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АНАЛІТИКА

Мінфін сумнівається у можливості пенсійної реформи від «Слуг народу» під час війни, – Марченко

23:27 15.05.2023 |

Економіка

 

Міністерство фінансів підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Ще до війни ми допомагали просувати цю реформу. Я був її прихильником і постійно комунікував необхідність впровадження нової системи. Якщо зараз депутати політично вважають, що це слушний момент для голосування у Раді, я не бачу застережень. Але є питання щодо часу, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію", - зауважив Марченко.

За його словами, побоювання Мінфіну викликає спроможність державного бюджету профінансувати передбачені реформою видатки.

"Тобто концептуально ми погоджуємось, однак обережні з точки зору, чи будуть в нас ресурси на реформу найближчим часом. Загалом я вважаю, що якби в нас не було війни, це потрібно було б робити вже зараз", - додав Марченко.

Як повідомлялося, у квітні група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Він передбачає запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи - обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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