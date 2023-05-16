У Фонд ліквідації наслідків агресії зібрали ₴61,7 мільярда

У державному бюджеті на ліквідацію наслідків збройної агресії є 61,7 млрд грн, з них 25,8 млрд грн примусово вилучені у держави-агресора.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

«На ліквідацію наслідків збройної агресії в бюджеті є 61,7 млрд грн. З них 35,9 млрд грн - це 50% прибутку Нацбанку за 2022 рік та 25,8 млрд грн отриманих від примусового вилучення коштів держави-агресора», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає депутат, кошти Фонду будуть використовуватися в 2023 році для надання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла (програму єВідновлення), відновлення критичної інфраструктури, на пілотні проєкти відновлення у п'яти областях, а також на велику кількість об'єктів по всій країні, які були зруйновані.

Ще одним напрямком спрямування цих коштів може стати подолання соціально-економічних наслідків війни.

Як повідомлялося, на розгляд Міністерства інфраструктури про виділення коштів із Фонду відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів подано заявки з 16 областей.