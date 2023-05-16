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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України
19:56 15.05.2023 |
Єврокомісія у понеділок вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році", - заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи дані.
За словами Джентілоні, економіка України, на яку напала Росія, виявилася "надзвичайно стійкою".
Втім, прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни", визнає Єврокомісія у своєму весняному звіті.
Єврокомісія зазначає, що її прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.
Як відомо, Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.
Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.
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