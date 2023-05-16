Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України

19:56 15.05.2023 |

Економіка

 

Єврокомісія у понеділок вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року і на 4,0% у 2024 році", - заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи дані.

За словами Джентілоні, економіка України, на яку напала Росія, виявилася "надзвичайно стійкою".

Втім, прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності і вирішальною мірою залежить від розвитку війни", визнає Єврокомісія у своєму весняному звіті.

Єврокомісія зазначає, що її прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.

Як відомо, Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.

Ключові теги: ЄС, прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7702
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3196  0,04 0,12 37,8313  0,01 0,03
EUR 40,5804  0,08 0,21 41,3817  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес