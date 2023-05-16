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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна за тиждень заробив на приватизації понад ₴126 мільйонів

19:53 15.05.2023 |

Економіка

 

Фонд держмайна продав минулого тижня на приватизаційних аукціонах об'єкти на загальну суму 126,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України, передає Укрінформ.

«З 8 по 12 травня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 126,1 млн грн. У 6 аукціонах взяли участь 62 підприємці, а завдяки конкуренції вартість активів зросла майже у 8 разів від стартової ціни», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Фонді, найбільший попит викликали об'єкти нерухомості в Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.

Серед проданих об'єктів - Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці.

Цього тижня ФДМУ планує провести 13 приватизаційних аукціонів. Підприємцям пропонується придбати адмінбудівлі на Івано-Франківщині та Тернопільщині, автотранспортне підприємство у Києві, комплекс будівель на березі Хаджибейського лиману та будівлю цеху у Житомирській області.

Як повідомлялося, з початку року Фонд державного майна провів 150 успішних аукціонів, на яких залучив 1,5 млрд грн інвестицій.
 

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