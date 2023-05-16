Фінансові новини
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Доплати військовим в тилу не повернуть, але простір для компромісів є – Марченко
Міністерство фінансів готове на компроміси у питанні повернення 30 000 грн доплат військовим, заявив міністр Сергій Марченко в інтерв'ю українській редакції Forbes.
"Ми готові слухати [військове командування] про конкретні категорії, які треба мотивувати", - сказав він.
Завдання - знайти рішення, що буде максимально корисним для Збройних сил і "підйомним" для фіскальної частини, наголосив Марченко.
За його словами, повернення доплат по 30 000 грн для всіх військовослужбовців "не влаштовує нікого", але на рівні парламенту створена робоча група, яка напрацьовує компромісне розв'язання питання щодо підвищення виплат окремим категоріям.
"Простір для компромісу є", - заявив Марченко.
Для реалізації такого рішення також доведеться вносити зміни до держбюджету, припустив міністр.
"Це можуть бути точкові коригування. Але це не питання сотень мільярдів, це точно. Можливо, в межах десяти мільярдів. Такі зміни можуть бути неодноразовими, адже ми воююча країна і не можемо передбачити все. Поточного бюджету достатньо для ведення військових дій до кінця 2023-го, але я не виключаю коригувань", - додав Марченко.
Фінальне рішення має додавати мотивації військовим, тоді як доплата всім по 30 000 грн, на його думку, навпаки, цю мотивацію нівелює.
"Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу", - розповів міністр фінансів.
Марченко наголосив, що готовий слухати військове командування, проте Мінфін подекуди "змушений задавати питання". Наприклад, чому "дезертири продовжують отримувати зарплатню у повному обсязі".
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