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АНАЛІТИКА

До зведеного бюджету надійшло ₴67,7 мільярда податків

14:10 15.05.2023 |

Економіка

 

Упродовж січня-квітня 2023 року до зведеного бюджету надійшло 67,7 млрд грн податків.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, передає Укрінформ.

«За січень-квітень 2023 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків сплачено до зведеного бюджету податків на суму 67,7 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

За інформацією податкової, 87,1% всіх надходжень по Центральному управлінню, а це майже 59 млрд грн, забезпечили кілька галузей національної економіки.

Так, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі у січні-квітні 2023 року було сплачено 11,8 млрд грн податків та зборів, що на 0,6 млрд грн, або на 5%, більше аналогічного періоду минулого року.

Підприємства добувної промисловості сплатили 9,5 млрд грн податків та зборів до зведеного бюджету.

Підприємствами, що забезпечують постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, забезпечено понад 9 млрд грн надходжень.

Представниками переробної промисловості сплачено 8 млрд грн податків та зборів, що майже на 2 млрд гривень, або на 28,3%, більше надходжень у січні-квітні 2022 року.

Підприємствами транспортної інфраструктури (в т.ч. складське господарство та кур'єрська діяльність) - 7,4 млрд грн.

СГД, зайнятими у сфері професійної, наукової та технічної діяльності забезпечено надходження у сумі 6,6 млрд грн, що більше минулорічних показників на 1,9 млрд грн.

Як повідомлялося, великі платники податків сплатили у квітні 2,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 

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