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АНАЛІТИКА

Індекс споживчих настроїв українців у квітні зменшився на 6,6 пункта порівняно з березнем та становив 84,6 пункта

12:13 15.05.2023 |

Економіка

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у квітні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,6 пунктів та становить 84,6 п. Зменшилися Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища, Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж року та Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п'яти років.

У квітні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 84,6 п., що на 6,6 п. нижче за показник березня.

Індекс споживчих настроїв українців у квітні зменшився на 6,6 пункта порівняно з березнем та становив 84,6 пункта

 

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 52,2, що на 0,8 п. вище за рівень цього показника у березні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 42,5, що на 1,2 п. нижче за показник у березні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 2,8 п. та встановився на позначці 62 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні зменшився на 11,5 п. та складає 106,2 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 99,4 п., що на 11 п. нижче за рівень цього показника у березні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 8,4 п. та складає 89,3 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 14,9 п. порівняно з минулим місяцем та складає 129,9 п.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4 п. та складає 122,7 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5,3 п. та складає 172 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 2,5 п. та складає 128,2 п.

Індекс споживчих настроїв українців у квітні зменшився на 6,6 пункта порівняно з березнем та становив 84,6 пункта

 

«Індекс поточного становища у квітні залишається стабільним, при цьому загальний показник споживчих настроїв дещо знизився за рахунок падіння індексу економічних очікувань. За нашими іншими дослідженнями ми також спостерігаємо зростання частки песимістично налаштованих українців у квітні. Але знову таки, йдеться про очікуванні від майбутнього, а не оцінка стану на даний момент.» - коментують аналітики Info Sapiens.
Ключові теги: прогноз
 

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